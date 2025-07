POL-COE: Coesfeld, Birkenweg/ Auto und Fahrradfahrer kollidieren

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Bereits am 23.06.25 befuhr eine 19-jährige Fahrradfahrerin die Rekener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem rechtsseitigen Radweg. Sie wollte geradeaus die Straße "Am Tüskenbach" überqueren. Der Autofahrer bog gleichzeitig nach rechts in die Straße ab und übersah die 19-Jährige. Um ...

