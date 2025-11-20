POL-WL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster Seevetaler wohlauf angetroffen
Seevetal (ots)
Der gestern, 19.11.2025, als vermisst gemeldete Seevetaler ist wieder dan. Er wurde heute, in den frühen Morgenstunden, durch Polizeikräfte im Bereich des harburger Hafengebiets wohlauf angetroffen und zu seiner Familie gebracht.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.
