PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster Seevetaler wohlauf angetroffen

Seevetal (ots)

Der gestern, 19.11.2025, als vermisst gemeldete Seevetaler ist wieder dan. Er wurde heute, in den frühen Morgenstunden, durch Polizeikräfte im Bereich des harburger Hafengebiets wohlauf angetroffen und zu seiner Familie gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren