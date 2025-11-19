Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe waren unterwegs ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Tageswohnungseinbrüche ++ Salzhausen - Unfall nach Schwindelanfall ++ Seevetal/Meckelfeld - Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Landkreis Harburg (ots)

Diebe waren unterwegs

Taschendiebe waren gestern im Landkreis unterwegs:

In Buchholz griffen sie gegen 11:15 Uhr in einem Aldi-Markt an der Soltauer Straße zu. Eine 88-jährige Frau wurde während des Einkaufes bestohlen. Die Täter entwendeten die Geldbörse aus der Umhängetasche.

In Seevetal/Hittfeld wurde ein 73-jähriger Mann gegen 13:00 Uhr beim Einkauf im Aldi-Markt an der Straße Am Göhlenbach bestohlen.

Gegen 14:15 Uhr traf es eine 66-jährige Frau, die im Aldi-Markt an der Straße Wulmstorfer Wiesen einkaufte. Auch ihr entwendeten die Täter unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche.

Die Täter erbeuteten insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld sowie EC-Karten und Ausweisdokumente.

Möglicherweise handelte es sich um dieselbe Täterschaft, die von Markt zu Markt weitergezogen ist. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz/Holm-Seppensen - Tageswohnungseinbrüche

In den Straßen Weg zur Mühle, Pappelweg und Weg zum Badeteich kam es gestern Nachmittag, 18.11.2025, zu Einbrüchen in drei Wohnhäuser.

Zweimal waren die Täter erfolgreich. Nachdem sie Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Einmal nutzten sie ein Dachflächenfenster zum Einstieg.

Im Weg zum Badeteich stießen die Täter gegen 18 Uhr beim Aufhebeln des Fensters Gegenstände von der Fensterbank. Durch die Geräusche wurde ein Bewohner aufmerksam, so dass die Täter sich fluchtartig entfernten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeug bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850

Salzhausen - Unfall nach Schwindelanfall

Eine 86-jährige Frau hat am Montag, 17.11.2025, gegen 8:40 Uhr, einen Verkehrsunfall im Bereich der Hauptstraße verursacht. Nach eigenen Angaben erlitt die Frau einen Schwindelanfall, als sie ihren BMW auf einem Parkplatz abstellen wollte. Hierdurch betätigte sie das Gaspedal und beschleunigte den Wagen. Das Auto fuhr über eine Grünfläche, touchierte einen Baum, überfuhr die Straße und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Hauswand. Die Frau verletzte sich hierbei leicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3500 EUR.

Seevetal/Meckelfeld - Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

In der Straße Brookdamm kam es am Dienstag, 18.11.2025, in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 6:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug war im Bereich einer Kreuzung auf einer Verkehrsinsel mit einer Straßenlaterne kollidiert. Der Lichtmast knickte dabei um und ragte der anschließend waagerecht in die Straße. Ein Zeuge meldete schließlich die Gefahrenstelle. Sie wurde vom Bauhof abgesichert.

Zeugen, die zum Unfall oder zu dem verursachenden Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell