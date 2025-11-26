PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen leisten Erste Hilfe nach Körperverletzung

Schwerin (ots)

Am Dienstagnachmittag haben couragierte Zeugen einem verletzten Mann Erste Hilfe geleistet, nachdem es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Gegen 16:10 Uhr wurden die Passanten in der Wismarschen Straße, Höhe Martinstraße, durch laute Stimmen auf den Vorfall aufmerksam.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten sie, wie ein 22-jähriger Mann von einem anderen körperlich angegriffen wurde. Der Tatverdächtige ließ schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete zunächst vom Tatort.

Die Zeugen kümmerten sich umgehend um den verletzten 22-Jährigen und leisteten Erste Hilfe, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm anschließend die medizinische Versorgung und brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Nahbereich gelang es einer weiteren Polizeistreife, den 26-jährigen Tatverdächtigen anhand der vorliegenden Personenbeschreibung zu stellen und zu identifizieren. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die 22- und 26-jährigen Männer besitzen die tunesische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen für ihr umsichtiges und vorbildliches Handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

