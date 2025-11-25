PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Abbiegen

Um 08:16 Uhr befuhr heute Morgen eine 32-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen. Zu dieser Zeit bog ein 66-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw von der Straße "Am Sankt Jakob" in die Straße "Hinter den Teichhöfen" ein und kollidierte dort mit dem Pkw der 32-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

Kurve geschnitten

Ein 53-Jähriger aus Essingen befuhr heute Morgen, um 08:42 Uhr, mit einem Lkw die L 3238 zwischen Gertenbach und Stiedenrode. Im Kreuzungsbereich zur L 3302 folgte der Lkw-Fahrer der abknickenden Vorfahrt. Dabei schnitt er die Kurve mit dem Lkw, wodurch es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 59-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

