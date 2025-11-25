Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.11.25

Eschwege (ots)

Unfall beim Einfahren

Um 11:02 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 27-Jähriger aus Kassel mit einem Sprinter in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege vor dem dortigen Gesundheitsamt in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den herannahenden Pkw, der von einem 74-jährigen Eschweger gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sachschaden: ca. 2200 EUR.

Außenspiegel kollidieren

Um 15:41 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 30-Jähriger aus Kroatien mit einem Kleinbus die L 3424 zwischen Langenhain und "Gut Laudenbach". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 70-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 19:44 Uhr befuhr gestern Abend ein 29-Jähriger aus Ungarn mit einem Sattelzug die K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf. Er beabsichtigte in dem Streckenabschnitt auf einen Parkplatz einzubiegen. Beim Einbiegen kam er mit dem Auflieger von der Fahrbahn ab und beschädigte noch ein Verkehrszeichen. Der Auflieger geriet in den dortigen Wassergraben und setzte dadurch so auf, dass der Unterfahrschutz deformiert wurde und ein Abschleppunternehmen angefordert werden musste. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Einbruch in Wohnhaus

Am gestrigen Montag wurde in ein Wohnhaus in der Straße "Sandweg" in Eschwege eingebrochen. Zwischen 15:00 Uhr und 20:50 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus, wo auf allen Etagen die Zimmer durchsucht wurden. Dabei erbeuteten der oder die Täter etwa Bargeld und einige Schmuckstücke. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 21.11.25, 16:00 Uhr und dem 24.11.25, 09:30 Uhr wurde auf dem Gelände der Fa. Raiffeisen in der Niederhoner Straße in Eschwege ein Pkw Renault durch Unbekannte beschädigt. Diese schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 16:59 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 46-Jähriger aus Schauenburg mit seinem Pkw die Autobahnausfahrt der Anschlussstelle Wommen. Im Einmündungsbereich zur B 400 musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 60-Jährige aus Berlin zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Wildunfall

Um 18:40 Uhr kollidierte gestern Abend ein 54-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Reh, das die B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen überquerte. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Zwischen 09:00 Uhr am gestrigen Montagmorgen und heut Morgen, 08:20 Uhr haben Unbekannte mit schwarzer Farbe ein "Hakenkreuz" an die Wand der Unterführung der BAB 4 in der Karl-Fehr-Straße in Herleshausen aufgesprüht. Die Sachschaden wird auf ca. 200 EUR beziffert; entsprechende Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Fußgängerin angefahren

Um 17:47 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 67-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen stadteinwärts. Eine 86-Jährige Fußgängerin aus Witzenhausen beabsichtigte die Walburger Straße zu überqueren. Der Pkw-Fahrer erkannte die Fußgängerin zu spät, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 86-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 20:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 43-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die L 3302 zwischen Hedemünden und Ziegenhagen. Weil er einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen musste, kam er mit seinem Auto von der Landstraße ab. Dadurch wurde ein Leitpfosten beschädigt. Schaden: ca. 150 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

