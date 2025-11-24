Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Schule

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in die Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege ein, wie heute Morgen festgestellt wurde. Um in das Schulgebäude eindringen zu können wurde zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Gebäude durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume, unter anderem auch das Sekretariat und das Lehrerzimmer. Durch das gewaltsame Öffnen der Innentüren zu den einzelnen Räumen wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden angerichtet, der auf ca. 15.000 EUR geschätzt wird. Der oder die Täter erbeuteten - nach erster Bestandsaufnahme - durch ihre Tat Süßigkeiten und Bargeld. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Zugangstor beschädigt

Wie heute Mittag weiterhin festgestellt wurde, versuchten unbekannte Täter das Zugangstor zu einem Autohaus in Wehretal-Hoheneiche gewaltsam zu öffnen, um auf das Gelände des Autohauses zu gelangen. Dies misslang jedoch; am Tor entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell