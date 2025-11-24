PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Schule

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in die Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege ein, wie heute Morgen festgestellt wurde. Um in das Schulgebäude eindringen zu können wurde zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Gebäude durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume, unter anderem auch das Sekretariat und das Lehrerzimmer. Durch das gewaltsame Öffnen der Innentüren zu den einzelnen Räumen wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden angerichtet, der auf ca. 15.000 EUR geschätzt wird. Der oder die Täter erbeuteten - nach erster Bestandsaufnahme - durch ihre Tat Süßigkeiten und Bargeld. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Zugangstor beschädigt

Wie heute Mittag weiterhin festgestellt wurde, versuchten unbekannte Täter das Zugangstor zu einem Autohaus in Wehretal-Hoheneiche gewaltsam zu öffnen, um auf das Gelände des Autohauses zu gelangen. Dies misslang jedoch; am Tor entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:01

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Von Fahrbahn abgekommen Um 21:45 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw die Berkastraße in Frankershausen in Richtung Frankenhain. Dabei kam er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit diesem gegen eine Mauer. Der Fahrer sowie eine 56-Jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Am ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:48

    POL-ESW: Unfallfluchten

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallfluchten Eine Unfallflucht wird aus dem Holunderweg in Eschwege gemeldet. Dort wurde zwischen dem 19.11.25, 18:00 Uhr und dem 20.11.25, 08:30 Uhr ein Pkw Ford im Bereich des hintern linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Eine weiter Unfallflucht wird aus der Goldbachstraße in Eschwege angezeigt. Zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein Pkw VW, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren