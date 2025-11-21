Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Eine Unfallflucht wird aus dem Holunderweg in Eschwege gemeldet. Dort wurde zwischen dem 19.11.25, 18:00 Uhr und dem 20.11.25, 08:30 Uhr ein Pkw Ford im Bereich des hintern linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Eine weiter Unfallflucht wird aus der Goldbachstraße in Eschwege angezeigt. Zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein Pkw VW, augenscheinlich beim Ausparken angefahren und im linken Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR beziffert.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich in der Poststraße in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht. Zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw BMW vermutlich beim Vorbeifahren im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

