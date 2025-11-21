PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht wird aus dem Holunderweg in Eschwege gemeldet. Dort wurde zwischen dem 19.11.25, 18:00 Uhr und dem 20.11.25, 08:30 Uhr ein Pkw Ford im Bereich des hintern linken Kotflügels angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Eine weiter Unfallflucht wird aus der Goldbachstraße in Eschwege angezeigt. Zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein Pkw VW, augenscheinlich beim Ausparken angefahren und im linken Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR beziffert.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich in der Poststraße in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht. Zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw BMW vermutlich beim Vorbeifahren im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 10:54

    POL-ESW: Pressebericht vom 20.11.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Geldbörse gestohlen Um 13:51 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch in der Mittagszeit im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf einem 81-Jährigen aus der Kurstadt die Geldbörse entwendet. In dieser befand sich kein Bargeld, jedoch persönliche Dokumente und Bankkarten. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250. Diebstahl - Presseveröffentlichung führt ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:01

    POL-ESW: Pressebericht vom 19.11.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege In Straßengraben gefahren Um 07:34 Uhr befuhr am gestrigen Dienstagmorgen eine 27-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die L 3243 zwischen Germerode und Abterode. Dabei geriet sie mit ihrem Auto nach einer Kurve ins Schleudern und in der Folge von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Fahrerin verletze sich bei ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:50

    POL-ESW: Pressebericht vom 18.11.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Fuchs ausgewichen Um 21:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die K 13 von Döringsdorf (Thüringen) in Richtung Wanfried. Als ein Fuchs die Fahrbahn kreuzte, wich der 55-Jährige dem Tier aus, wodurch er mit dem Auto von der Fahrbahn ab- und im Straßengraben zum Stehen kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren