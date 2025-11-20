Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.11.25

Polizei Eschwege

Geldbörse gestohlen

Um 13:51 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch in der Mittagszeit im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf einem 81-Jährigen aus der Kurstadt die Geldbörse entwendet. In dieser befand sich kein Bargeld, jedoch persönliche Dokumente und Bankkarten. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl - Presseveröffentlichung führt zum Auffinden des Rollators

Der in der gestrigen Pressemitteilung der Polizeidirektion veröffentlichte Diebstahl eines Rollators führte nach Veröffentlichung in den Medien zumindest zum Auffinden des gestohlenen Rollators. Ein Zeuge meldete sich gegen 13:40 Uhr bei der Polizei in Eschwege, nachdem er von dem Diebstahl in der Zeitung gelesen hatte. Zuvor war ihm ein Rollator in der Werra aufgefallen, der rechtsseitig am Ufer der Schleuse lag. Durch den örtlichen Bauhof konnte der Rollator geborgen werden. Die Überprüfung durch die Polizeistreife ergab, dass es sich um den in der Nacht vom 17./18.11.25 in der Klosterstraße in Eschwege gestohlenen Rollator handelt. Hinweise auf eine noch fehlende tatverdächtige Person nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Schlüsselkasten beschädigt

Gestern Mittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht haben den Schlüsselkasten eines Vereinsheims aufzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege zum Nachteil des Eschweger TSV. Dem oder den Täter(n) gelang es jedoch nicht den Schlüsselkasten zu öffnen, der durch das gewaltsame Vorgehen beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 20:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw dien L 3243 zwischen Reichensachsen und Vierbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davon lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gestohlene Kennzeichen

Bei Überprüfung eines abgemeldeten Pkw Audi, an dem sich Kennzeichen mit "KS-Zulassung" befanden, stellte sich gestern Nachmittag heraus, dass die angebrachten Kennzeichen Ende September / Anfang Oktober in Helsa von einem Mercedes abmontiert und entwendet wurden. Der Audi wurde in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau nahe eine dort ansässigen Firma abgestellt. Die Kennzeichen wurden polizeilich sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

