POL-ESW: Pressebericht vom 18.11.25

Eschwege (ots)

Fuchs ausgewichen

Um 21:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die K 13 von Döringsdorf (Thüringen) in Richtung Wanfried. Als ein Fuchs die Fahrbahn kreuzte, wich der 55-Jährige dem Tier aus, wodurch er mit dem Auto von der Fahrbahn ab- und im Straßengraben zum Stehen kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Gegen Leitplanke gefahren

Um 13:04 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 27-jährige Witzenhäuserin mit einem Pkw die B 27 in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf verlor sie die Kontrolle über das Auto und kam dabei von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte dadurch gegen die Leitplanke auf der Gegenfahrspur. Die Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Außenspiegel angefahren

Um 17:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 40-jährige Eschwegerin mit einem Pkw die Luisenstraße in Eschwege. Dabei streifte sie mit ihrem Auto beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw Seat, wodurch an beiden Außenspiegeln Sachschaden entstand.

Ebenfalls beim Vorbeifahren streifte gestern, um 17:31 Uhr, ein 40-Jähriger aus Plauen mit einem Lkw einen am Hospitalplatz in Eschwege geparkten Pkw Audi A 6. Beide Fahrzeuge wurden auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 12:57 Uhr befuhr gestern Mittag ein 41-Jähriger aus Brevörde mit seinem Pkw die Ausfahrt des Toom-Parkplatzes zur Niederhoner Straße in Eschwege. Im Bereich der Ausfahrt musste er aufgrund querender Fußgänger / Radfahrer anhalten. Dabei übersah er jedoch einen 49-Jährigen Fußgänger aus Eschwege, welcher auf dem Gehweg unterwegs war und fuhr mit dem Auto gegen das Knie des 49-Jährigen. Nach einem kurzen verbalen Austausch beider Beteiligten setzte der 41-Jährige seine Fahrt in Richtung Stadtbahnhof fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 49-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der 49-Jährige zeitnah ermittelt werden.

Wildunfälle

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die K 34 zwischen Eltmannshausen und "Gut Mönchhof". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Zwei Rehe überquerten heute früh, um 05:35 Uhr, die B 249 in der Gemarkung von Grebendorf, wo sie von dem Pkw eines 61-Jährigen aus Südeichsfeld, der in Richtung Eschwege unterwegs war, erfasst wurden. Die beiden Tiere überlebten den Zusammenstoß nicht; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sitze aus Auto ausgebaut und gestohlen

Zwischen dem 16.11.25, 18:30 Uhr und dem 17.11.25, 08:30 Uhr wurde ein Mercedes 220 E (Oldtimer), der auf dem Parkplatz "Woolworth" in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege geparkt war, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Nachdem man das Schloss der Fahrertür aufgebrochen hatte, wurden die beiden Vordersitze und die Rückbank fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Ebenso wurde das Lenkrad entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Schulungsgebäude

Um 02:16 Uhr wurde vergangene Nacht der Alarm in einem Schulungsgebäude der "Werraland Lebenswelten e.V." in der Sudetenlandstraße in Eschwege ausgelöst. Die alarmierten Polizeistreifen stellten am Tatort fest, dass unbekannte Täter eine Fensterscheibe zerstörten, um in das Gebäude einzudringen. Dort wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht, augenscheinlich jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die K 29 zwischen den Ortschaften Rechtebach und Thurnhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch an dem Pkw ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Das Reh lief anschließend weiter.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Beim Ausparken in der Mündener Straße in Witzenhausen beschädigte gestern, um 14:51 Uhr, eine 58-Jährige aus Burghaun mit der Anhängekupplung ihres Pkws eine geparkten Pkw Suzuki. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Kupferkabel

Um 13:30 Uhr wurde gestern Mittag festgestellt, dass unbekannte Täter von einem Grundstück in der Ladestraße in Neu-Eichenberg Kupferkabel entwendet haben. Der oder die Täter entwendeten das Kupfer im Wert von ca. 1000 EUR aus einem der dort aufgestellten Container. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise: 05542/93040.

