POL-ESW: Pressebericht vom 17.11.25

Gegen Leitplanke gefahren

Um 16:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 19-Jährige aus Mühlhausen mit einem Pkw die B 249 zwischen Eschwege und Schwebda. In Höhe der dortigen Tankstelle überquerte ein "kleines Tier" die Bundesstraße, worauf die Fahrerin erschrak und mit dem Auto nach rechts auswich. Dies führte dazu, dass der Pkw die Leitplanke auf einer Länge von ca. sieben Metern touchierte, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 7500 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:24 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 67-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw vorwärts in eine Parklücke im Lindenweg in Eschwege einzuparken. Dabei beschädigte sie einen geparkten Pkw Audi, der im linken Heckbereich angefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Beim Rangieren beschädigte gestern Nachmittag, um 14:19 Uhr, ein 40-Jähriger aus Eschwege einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Dr.-Gebhard-Straße in Eschwege.

Unfallflucht

Zwischen dem 15.11.25, 17:00 Uhr und dem 16.11.25, 10:30 Uhr ereignete sich in der Luisenstraße in Eschwege eine Unfallflucht. In diesen Zeitraum wurde ein Pkw Skoda, der auf dem dort verlaufenden Parkstreifen in Höhe der Haus-Nr. 10 geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und auf der gesamten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 15.11.25, 17:30 Uhr und dem 16.11.25, 10:00 Uhr wurde in der Pontanistraße in Eschwege ein geparkter 1er BMW durch Unbekannte beschädigt. Eine Kratzspur zieht sich um das gesamte Fahrzeug. Eine Weitere verläuft über das Autodach auf der Beifahrerseite von der Windschutzscheibe beginnend bis zur Heckscheibe. Sachschaden: ca. 2000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Tier ausgewichen

Um 21:16 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 26-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. Nach seinen Angeben überquerte ein Tier die Bundesstraße, worauf er diesem auswich und dadurch nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug er sich mehrmals mit dem Auto mit dem er dann in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt eine Fraktur und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

Über das vergangene Wochenende wurde in der Steinstraße in Witzenhausen an der Hauswand des sogenannten "Collmannhauses" durch einen unbekannten Täter ein "Hakenkreuz" mit grüner Farbe aufgebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

