Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.11.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparktes Auto touchiert

In Bad Sooden-Allendorf hat ein aus der Kurstadt stammender 35-Jähriger am Donnerstagnachmittag um 16.24 Uhr mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto eines 62-Jährigen aus Bad Sooden angefahren. Bei dem Unfall, der sich in der Straße "Am Brauhaus" ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1200 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmorgen um 07.30 Uhr in der Straße "Auf dem Wassergraben" in Bad Sooden-Allendorf. Ein geparkter roter VW T-Roc wurde durch einen unbekannten Radfahrer beschädigt, der die Straße "Auf dem Wassergraben" in Richtung Zimmersweg befuhr und in Höhe des geparkten Autos laut Unfallbericht zu Fall gekommen sein muss. Hierbei verursachte der Radfahrer offenbar einen Schaden von 150 Euro am linken Kotflügel und setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Diebstahl von Portemonnaie; Polizei sucht Zeugen

Im Aldi-Markt in der Landstraße in Wehretal ist eine 85-Jährige aus dem Ringgau am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr bestohlen worden. Unbekannte Täter entwendeten der Seniorin während ihres Einkaufs in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie, u.a. mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen persönlichen Dokumenten, Kreditkarten, Krankassenkarte und Ausweisen. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Berauscht auf E-Scooter

Die Beamten der Polizeistation Sontra haben am Donnerstagnachmittag eine 29-Jährige aus Sontra auf einem E-Scooter im Stadtgebiet zur Kontrolle angehalten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv hinsichtlich THC und Amphetamin, es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Ermittelt wird nun wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen sowie der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Wildunfall

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Sontra erfasste am Donnerstag um 23.48 Uhr auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra einen Waschbären, der noch an der Unfallstelle verendete. Der Schaden am Pkw wird auf 150 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall wegen Wild

Ein 35-Jähriger aus Witzenhausen ist am Donnerstag um 18.26 Uhr auf den Pkw einer ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 59-Jährigen aufgefahren. Die Frau war auf der B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen unterwegs und musste aufgrund von Wildwechsel kurz vor Trubenhausen eine Vollbremsung machen. Der nachfolgende 35-Jährige konnte dann nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Wagen der 59-Jährigen auf. Der entstandene Unfallschaden wird mit 12.000 Euro angegeben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell