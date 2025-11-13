Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.11.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auf die Gegenfahrbahn geraten und mit Gegenverkehr kollidiert

Um 06.37 Uhr am Donnerstagmorgen kam es auf der B 27 nahe Strahlshausen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-Jähriger aus Nentershausen befuhr zur Unfallzeit mit einem Kleintransporter die B 27 aus Richtung Göttingen kommend in Richtung Eschwege. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 35-Jährige in Höhe Strahlshausen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 38-Jährigen aus Brotterode-Truseltal in einem Wohnmobil und einem 58-Jährigen aus Eisenach in einem Lkw. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf zwischen 6000 und 8000 Euro beläuft. Die Beteiligten blieben allesamt unverletzt und konnten im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen.

Unfälle beim Einparken

Eine 59-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagmorgen um 08.30 Uhr beim Einparken in eine Parklücke in der Straße "Stedigsrain" in Eschwege einen Pkw Skoda touchiert. Beide Autos wurden mit je 200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

In Bad Sooden-Allendorf ist eine 59-jährige Autofahrerin aus Göttingen beim Rückwärtsfahren in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf der Suche nach einem Parkplatz mit dem geparkten Wagen eines 56-Jährigen aus Wesel kollidiert. Der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag um 08.10 Uhr.

Am Donnerstagvormittag hat eine 71-jährige Autofahrerin aus Hamburg in Eschwege beim Einparken das Auto einer 36-Jährigen aus Waldkappel touchiert. Gesamtschaden 400 Euro. Der Unfall ereignete sich um 11.46 Uhr in der Königsberger Straße.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell