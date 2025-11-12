PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.11.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw beim Ausparken beschädigt und weggefahren; Verursacher ermittelt

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf ist am Dienstag um 16.05 Uhr ein geparkter Mercedes beim Ausparken angefahren und beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, konnte aufgrund von Hinweisen aber ermittelt werden. Demzufolge richten sich die Ermittlungen wegen Unfallflucht jetzt gegen einen 31-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf.

Vorfahrt genommen

Am Dienstag um 12.30 Uhr befuhr ein 70-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Römheldstraße in Eschwege und bog von dort nach links in den Höhenweg in Fahrtrichtung Innenstadt ein. Hierbei übersah der 70-Jährige eine von links kommende 39-Jährige aus Eschwege, die mit ihrem Wagen den Höhenweg in Richtung Langenhainer Weg befuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf etwa 2500 Euro beläuft. Der Wagen des Mannes wurde auf eigene Veranlassung hin abgeschleppt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei bittet um Hinweise

Auf der Landesstraße L 3249, zwischen den Sontraer Ortsteilen Heyerode und Berneburg, kam es am Dienstag gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger aus Großalmerode einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und anschließend mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der unbekannte, aus Richtung Berneburg entgegenkommende, Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Heyerode weiter. Bei dem verunfallten Wagen des 20-Jährigen entstand laut Unfallbericht Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Dazu kommen 1000 Euro Schaden am Verkehrszeichen. Die Polizei in Sontra hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Pkw unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwei Pkw durch verlorene Ladung beschädigt; Verursacher ist unbekannt; Polizei bittet um Hinweise

Ermittlungen nach einem unbekannten Verkehrsteilnehmer hat auch die Polizei in Hessisch Lichtenau aufgenommen. Demnach hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ortslage von Großalmerode auf der Berliner Straße (B 451) mehrere Steine auf der Fahrbahn verloren. Zwei Autofahrer fuhren dann am Dienstagabend um 21.53 Uhr darüber und zogen sich Schäden an ihren Autos in Höhe von 500 Euro und 300 Euro zu. Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer der die Ladung verlor unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

