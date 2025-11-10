Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.11.2025

Eschwege (ots)

Versuchter Einbruch ins Einwohnermeldeamt der Stadt Eschwege; Polizei sucht Zeugen

Am frühen Montagmorgen haben unbekannte Täter beim Rathaus (Stadtverwaltung) in Eschwege am "Obermarkt" die Fenster zu den Räumlichkeiten des Einwohnermeldeamtes gewaltsam aufgehebelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es jedoch nicht zu einem Betreten der Räume durch die Unbekannten. Ereignet hat sich der Einbruchsversuch gegen 04.35 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Kripo in Eschwege übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Alleinunfall; Schaden 9000 Euro

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 23-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Sonntagabend um 23.23 Uhr von Wichmannshausen in Richtung Eschwege nach links von der Fahrbahn abgekommen und ist mit der Schutzplanke kollidiert. Der Wagen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto wird auf 8000 Euro beziffert. Ein Schaden von 1000 Euro entfällt auf die Schutzplanke.

Wildunfälle

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Weißenborn erfasste am Montag auf der B 250 zwischen Bahnhof-Großburschla und Altenburschla ein Wildschwein, als sie um 05.10 Uhr in Richtung Wanfried fuhr. Der Unfallschaden wird mit 500 Euro angegeben. Das Tier lief nach der Kollision davon. Bereits am Sonntagabend hatte eine 36-Jährige aus Wanfried um kurz nach 18.00 Uhr auf der B 250 zwischen Treffurt und Wanfried einen Waschbären erfasst, der letztlich an der Unfallstelle verendete. Der Unfallschaden wird hier mit 1000 Euro angegeben.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines schwarzen Mountain Bikes der Marke Focus (Modell: Black Forest) im Wert von 140 Euro. Unbekannte Täter klauten das Rad vom Gelände eines Privatgrundstücks in der Schillerstraße in Sontra, wo das Rad in einem Schuppen stand. Festgestellt wurde der Verlust des Rades am Samstag um 10.00 Uhr. Die Tatzeit kann aber bis Ende Oktober zurückreichen. Hinweise unter 05653/9766-0 an die Polizeistation Sontra.

Polizei Hessisch Lichtenau

Alleinunfall; Fahrer leicht verletzt

Ein 19-Jähriger aus Hessisch Lichtenau verunfallte am Sonntagabend mit seinem Pkw in der Ortslage von Hessisch Lichtenau. Der junge Mann befuhr um 18.39 Uhr die Friedrichsbrücker Straße aus Richtung der Straße "Im Tal" in Richtung Stadtmitte. Laut Unfallbericht verlor der Fahrer im Bereich der Brückenunterführung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überfuhr er eine Randsteinbegrenzung und geriet dann mit seinem Wagen auf das Gleisfeld der Straßenbahn, ehe er gegen einen Begrenzungspoller prallte. Am Wagen des Mannes entstand dadurch ein Schaden von 8000 Euro. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit. Der Begrenzungspoller wurde mit 400 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der 19-Jährige trug bei der Kollision leichte Verletzungen davon und wurde ambulant in der Klinik in Hessisch Lichtenau behandelt.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 8500 Euro

Am Samstagnachmittag kollidierten in Hessisch Lichtenau ein Lkw und ein Pkw im Begegnungsverkehr. Ein aus Polen stammender 59-Jähriger befuhr um 15.25 Uhr mit einem Lkw die Straße "Am Lohwasser" in Richtung Leipziger Straße. Trotz einer bestehenden Fahrbahnverengung durch geparkte Autos auf seiner Seite und herannahenden Gegenverkehrs, fuhr der 59-Jährige weiter und touchierte dann den entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen aus Dreieich. Die Schäden belaufen sich auf 7000 Euro (Pkw) und 1500 Euro (Lkw). Der Lkw-Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Wildunfall

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau erfasste am Sonntagnachmittag um 15.40 Uhr auf der B 487 zwischen Retterode und Hessisch Lichtenau ein Reh. Das Tier lief nach der Kollision davon. Der Unfallschaden ist noch nicht beziffert.

