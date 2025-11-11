Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.11.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto im Vorbeifahren gestreift; Schaden 3000 Euro

Eine 64-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Montag im Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Auto im der linken Fahrzeugseite gestreift und einen Unfallschaden von insgesamt 3000 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich um 08.55 Uhr in der Goldbachstraße in Eschwege, welche die Frau vom Schwimmbad in Richtung Innenstadt befuhr. Die Schäden belaufen sich auf 2000 Euro (Verursacherin) und 1000 Euro.

Vorfahrt genommen; Schaden 2000 Euro

Ein Schaden von insgesamt 2000 Euro entstand am Montag bei einem Unfall in Bad Sooden-Allendorf. Eine aus der Kurstadt stammende 69-jährige Autofahrerin befuhr um 11.00 Uhr die Bahnhofstraße aus dem Stadtteil Allendorf kommend in Richtung B 27. An der Einmündung Bahnhofstraße/ Franzrasen missachtete sie dann die Vorfahrt einer ebenfalls aus der Kurstadt stammenden 56-jährigen Autofahrerin, die bevorrechtigt vom Franzrasen kommend in die Bahnhofstraße einfuhr. Bei der anschließenden Kollision entstanden Schäden an beiden Autos. Diese belaufen sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 1500 Euro.

Sachbeschädigung

Die Polizei Eschwege ist am Montagabend gegen 20.00 Uhr zu dem Restaurant Mc Donalds in der Landstraße gerufen worden, nachdem dort ein Mann in stark angetrunkenen Zustand und mit einer Verletzung auffällig geworden war. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann, bei dem es sich um einen 34-Jährigen aus Eschwege handelt, zuvor bei einem ehemaligen, nahegelegenen Autohaus in der Sudetenlandstraße eine Scheibe mutwillig beschädigt und dadurch einen Schaden von 200 Euro verursacht. Die Polizei hat gegen den 34-Jährigen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wildunfälle

Auf der B 27 hat ein 59-Jähriger aus Meißner am Montag um 06.05 Uhr ein Reh erfasst, als er mit einem Sprinter von Niddawitzhausen in Richtung Reichensachsen fuhr. Das Tier lief nach dem Aufprall davon, der Unfallschaden wird mit 2500 Euro angegeben.

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Montagnachmittag einem Wildschwein ausgewichen und dabei von der Fahrbahn abgekommen und im Flutgraben gelandet. Der Mann war um 17.16 Uhr auf der L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Neben dem nicht mehr fahrbereiten Wagen des 48-Järigen (Schaden 5000 Euro) ging außerdem noch ein Leitpfosten zu Bruch.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Samstag 21.30 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Leipziger Straße einen Schaden verursacht, indem sie von einer Zapfpistole den Schlauch lösten. Der Schaden wird mit 800 Euro angegeben. Die Polizei Hessisch Lichtenau hat in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag 11.00 Uhr und Montag 07.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Paradiesweg in Witzenhausen eingebrochen. Gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften sich die Täter indem sie ein Kellerfenster einschlugen. Die Täter richteten hierbei Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Inwieweit auch ein Stehlschaden vorliegt, bedarf noch der weiteren Ermittlungen. Diese übernimmt jetzt die Kripo in Eschwege. Hinweise unter 05651/925-0.

Auto im Vorbeifahren gestreift; Schaden 300 Euro

Eine 47-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Montag im Vorbeifahren ein auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn stehendes Auto im Bereich des linken Außenspiegels gestreift und einen Unfallschaden von insgesamt 300 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich um 10.42 Uhr in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Die Schäden belaufen sich auf 100 Euro (Verursacherin) und 200 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz; Polizei bittet um Hinweise

Auf dem Parkplatz "Gelber Grund" an der B 27 bei Neu-Eichenberg, nähe Ortsteil "Berge" ist eine fest installierte Camping-Sitzgruppe (Tisch und Bänke) beschädigt worden. Mutmaßlich wurde die Beschädigung von einem Lkw verursacht. Der Schaden wird mit insgesamt 4000 Euro angegeben. Festgestellt wurde der Schaden erstmals am 07.11.2025, die Anzeigenerstattung bei der Polizei Witzenhausen erfolgte dann am gestrigen Montag. Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

