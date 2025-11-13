Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.11.2025

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

An der Fahrertür eines grauen Audi A4 ist durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Schaden von 1000 Euro verursacht worden. Der Audi stand zur Unfallzeit, am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr, in Eschwege auf den Parkplatz "An den Anlagen" geparkt. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Außenspiegel beschädigt

Ein 23-Jähriger aus Kassel befuhr am Mittwoch um 16.33 Uhr mit einem Logistikfahrzeug (Peugeot Boxer) den Magnolienweg in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Renault, wurde der Außenspiegel an dem Logistikfahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der geparkte Renault blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Beim Ausparken Pkw touchiert; Schaden 4000 Euro

Einen Schaden von 4000 Euro verursachte eine 23-Jährige aus Eschwege am Mittwoch gegen 17.00 Uhr in Niederhone. Die Frau touchierte bei Ausparken auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Straße "Unter dem Bückeberg" den Wagen eines 58-Jährigen aus Meinhard.

Diebstahl von Portemonnaie; Polizei sucht Zeugen

Im Aldi-Markt in Wanfried "In der Werraaue" ist eine 81-Jährige aus Treffurt am Dienstag gegen 11.30 Uhr bestohlen worden. Unbekannte Täter entwendeten der Seniorin in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie aus der umgehängten Handtasche, u.a. mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen persönlichen Dokumenten und Kreditkarten. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Alleinunfall; Auto kommt von der Fahrbahn ab

Am Mittwoch um kurz nach 13.00 Uhr befuhr ein 72-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Kreisstraße K 28 von Sontra kommend in Richtung Ulfen. Kurz nach dem Abzweig nach Lindenau kam der 72-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrban und in den angrenzenden Straßengraben, wo er in der Folge gegen einen Wasserdurchlass prallte. Durch die Kollision mit dem Wasserdurchlass kam es außerdem zum Überschlag des Pkw, der im Anschluss auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Bei dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Schaden 2000 Euro; älterer Pkw), der Wagen musste außerdem abgeschleppt werden. Der Fahrer und ein 11-jähriges Kind als Beifahrer sind mit Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ist bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet worden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto rutscht ins Gleisbett; Schaden 1200 Euro

Ein 87-Jähriger aus Hessisch Lichtenau wollte am Mittwoch um 11.30 Uhr mit seinem Wagen den Parkplatz des Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau verlassen. Aufgrund von Warenlieferungen wollte der Senior dann über die angrenzende Straßenbahnhaltestelle fahren, geriet dann aber versehentlich in das dortige Gleisbett und beschädigte dabei die dortigen Randsteine. Schaden 1000 Euro. Zudem verursachte er an seinem eigenen Pkw einen Schaden von 200 Euro.

Handbremse nicht angezogen; Schaden 4500 Euro

Weil eine 32-Jährige aus Hessisch Lichtenau an ihrem Wagen die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, machte sich der Wagen der Frau selbständig und rollte gegen einen geparkten Kleintransporter. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 4500 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwoch um 14.20 Uhr in der Wiesentalstraße in Friedrichsbrück.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Gelände des Jugendfreizeitzentrums in der Straße "Am Kalkbrunnen" in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 07.11.2025 (18.00 Uhr) und dem 11.11.2025 (15.30 Uhr) bei einem roten Kleintransporter Mercedes Benz die Seitenschiebe mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

In der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen kam es am Mittwoch um 10.00 Uhr zu einem Unfall mit insgesamt 3000 Euro Schaden. Beteiligt waren hier eine 56-Jährige und eine 82-Jährige (beide aus Witzenhausen) die jeweils ausparken wollten und in der Folge miteinander kollidierten.

Radfahrer kollidiert mit Pkw-Tür und kommt zu Fall

Am Mittwochnachmittag ist ein 76-Jähriger aus Heiligenstadt mit seinem Rad (Pedelec) zu Fall gekommen und hat sich dabei Sturzverletzungen an Kopf und Armen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich um 15.12 Uhr in der Bahnhofstraße in Neu-Eichenberg, wo ein 47-Jähriger aus Friedland sein Postzustellerfahrzeug am Fahrbahnrand geparkt hatte und beim Öffnen der Fahrertür den herannahenden 76-Jährigen auf seinem Rad übersah. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte dann mit der geöffneten Tür des Pkw. Der 76-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Postzustellerfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Nordbahnhof in Witzenhausen ist ein schwarzer VW Tiguan durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren, linken Stoßstange beschädigt worden. Der Schaden liegt bei 2000 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

