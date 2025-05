POL-HRO: Unbekannte beschädigen DLRG-Häuschen und Geschwindigkeitstafel in Boltenhagen

Grevesmühlen (ots) - Nachdem es kürzlich zum Brand eines Mülleimers sowie eines Containers in Grevesmühlen gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. So wurde gegen 16:30 Uhr des zurückliegenden Mittwochs (30.04) der Brand eines Mülleimers auf dem Parkplatz in der Klützer Straße in Grevesmühlen gemeldet. Dieser Brand war jedoch bereits ...

mehr