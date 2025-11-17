PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: zwei Einbrüche in Eschwege; Geldbörse in Witzenhausen gestohlen; Unfallflucht in Bad Sooden-Allendorf

Eschwege (ots)

Einbrüche

Heute Morgen wurden der Polizei in Eschwege zwei Einbrüche gemeldet, die sich über das vergangene Wochenende in Eschwege ereignet haben.

Betroffen ist das Gebäude der AWO-Altenpflegeschule in der Goethestraße, wo der oder die Täter ein Fenster gewaltsam öffneten, um Zutritt in das Lehrgebäude zu erhalten. Aus einem Büroraum wurden eine schwarze Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag gestohlen. Neben dem Fenster wurde noch eine Innentür und ein Schrank durch den oder die Täter beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Der zweite Einbruch erfolgte in das Büro der Bücherei "Schloßmühle" in Eschwege. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt und die Räume anschließend durchsucht. Bei Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Geldbörse gestohlen

Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr wurde heute Vormittag einer 59-Jährigen aus Witzenhausen während ihres Einkaufs im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen die Geldbörse gestohlen. Diese hatte sie in ihrer Handtasche im Einkaufswagen aufbewahrt. Neben Bargeld wurde noch persönliche Dokumente gestohlen. Schaden: ca. 600 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich in der Straße "Am Brauhaus" in Bad Sooden-Allendorf. Um 10:30 Uhr wurde heute Vormittag festgestellt, dass über das vergangene Wochenende ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Corsa im linken Frontbereich angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

