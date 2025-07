Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugensuche

Neuwied ST Engers (ots)

Am Abend des Donnerstag, 03.07.2025, wurde der PI Neuwied gegen 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Rollerfahrer in der Sayner Landstraße in Neuwied ST Engers gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrer des E-Scooters vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses gestürzt war. Dabei hatte der Mann sich trotz getragenen Fahrradhelms erheblich am Kopf verletzt. Zeugen für den Unfall gibt es bislang nicht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Daher sucht die Polizei Neuwied nun nach Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell