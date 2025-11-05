Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Maskierte sollen Mann überfallen haben - Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg (ots)

Nachdem am Dienstag ein Mann bei der Kriminalpolizei einen Überfall angezeigt hat, suchen die Ermittler nach Zeugen für den Fall.

Der 27-jährige Deutsche soll am 31. Oktober 2025 gegen 04.00 Uhr in Neubrandenburg am Friedrich-Engels-Ring draußen auf Höhe der Deutschen Bank überfallen worden sein. Nach seinen Angaben sei er aus einem Taxi gestiegen, als kurz danach zwei maskierte Männer auf ihn zugekommen seien und Geld von ihm gefordert hätten.

Nachdem er keines gab, soll es zu einer Schlägerei gekommen sein. Als ein Auto hielt, um dem jungen Mann zu helfen, sollen die beiden Täter weggelaufen sein. Der 27-Jährige wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und gilt als leichtverletzt.

Die Angreifer sollen beide maskiert gewesen sein mit einer Art Sturmhaube. Einer soll eine rote Daunenjacke getragen haben und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, der andere habe einen grauen Jogginganzug getragen und sei etwas größer als der andere gewesen. Beide sollen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die so einen beschriebenen Vorfall am Freitag, 31.10.2025 gegen 04.00 Uhr am Ring gesehen haben. Insbesondere ist für die Polizei auch der Helfer wichtig, der aus dem Auto ausstieg, um dem Verletzten zu helfen. Meldungen können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 erfolgen oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell