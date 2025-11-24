Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 21:45 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw die Berkastraße in Frankershausen in Richtung Frankenhain. Dabei kam er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit diesem gegen eine Mauer. Der Fahrer sowie eine 56-Jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8000 EUR.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 05:55 Uhr befuhr heut früh ein 47-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Fahrrad den Marktplatz in Allendorf in Richtung Mühlgasse. Beim Abbiegen in die Kirchstraße kam er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit dem Rad zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 14:23 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 52-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die die Niederhoner Straße in Eschwege. Beim Einparken mit seinem Auto fuhr er gegen einen ausgeklappten Parkbügel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich über das Wochenende im Langenhainer Weg in Eschwege. Zwischen dem 22.11.25, 14:00 Uhr und dem 23.11.25, 17:45 Uhr wurde der Außenspiegel eines dort geparkten VW Passat angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 04:53 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 46-Jähriger aus Polen mit einem Klein-Lkw die B 400 zwischen Breitau und Krauthausen. Dabei kam der 45-Jährige mit dem Transporter nach links auf die Gegenfahrspur, wo es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 50-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde. Sachschaden: ca. 10.000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell