Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Rostock-Toitenwinkel gesucht

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 25.11.2025, wurde bei Beamten des Polizeireviers Dierkow ein Wohnungseinbruch in Rostock-Toitenwinkel angezeigt. Der 46-Jährige Mieter einer Wohnung in der Straße Zum Lebensbaum 3 meldete sich gegen 12:30 Uhr bei der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 17.November 2025, 18:00 Uhr, bis zum 25. November 2025, 12:00 Uhr, gewaltsam in die Wohnung ein und hinterließen die Räume der Wohnung völlig verwüstet. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund von Hinweisen die auf eine politisch motivierte Tat hindeuten hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizeiinspektion Rostock bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Straße "Zum Lebensbaum" gemacht haben, sich zu melden. Besonders gesucht werden Personen, die Hinweise zur genauen Tatzeit geben können.

Hinweise können jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916 1616, bei jeder Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell