Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall von zwei Pkw auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden, bei Eisenach

BAB 4 Höhe Eisenach (ots)

Am Samstag, den 25.10.2025, kam es gegen 12:05 Uhr auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost, bei km 272,200, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Pkw befuhren den mittleren und linken Fahrstreifen und es kam zur seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. In der weiteren Folge kamen beide Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen anschließend im angrenzenden Straßengraben quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden 3 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Wie es zu der seitlichen Kollision kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen hat hierzu die Ermittlungen (Az. VUS/0278029/2025) aufgenommen und bittet unter dem Telefon 036601-700 (Wache), E-Mail: poststelle.api@polizei.thueringen.de, dass sich eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls bei der Polizei melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell