Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall von 02:55 Uhr

Bild-Infos

Download

A4 Höhe Gotha (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 ist zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Gotha seit 14:15 Uhr störungsfrei befahrbar.

Beide beteiligten Fahrzeuge sind zwei unterschiedlichen Paketdienstleistern zugehörig. Der Pannen-Lkw hatte ca. 7 Tonnen und der andere Lkw ca. 6 Tonnen Pakete bzw. Stückgut geladen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge verteilte sich nur wenig Ladung auf der Fahrbahn.

Beide Fahrzeugführer wurden unverletzt aus dem Krankenhaus entlassen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell