Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall von 02:55 Uhr

A4 Höhe Gotha (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 ist zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Gotha seit 14:15 Uhr störungsfrei befahrbar.

Beide beteiligten Fahrzeuge sind zwei unterschiedlichen Paketdienstleistern zugehörig. Der Pannen-Lkw hatte ca. 7 Tonnen und der andere Lkw ca. 6 Tonnen Pakete bzw. Stückgut geladen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge verteilte sich nur wenig Ladung auf der Fahrbahn.

Beide Fahrzeugführer wurden unverletzt aus dem Krankenhaus entlassen.

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

