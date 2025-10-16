API-TH: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall von 02:55 Uhr
A4 Höhe Gotha (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.
Die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 ist zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Gotha seit 14:15 Uhr störungsfrei befahrbar.
Beide beteiligten Fahrzeuge sind zwei unterschiedlichen Paketdienstleistern zugehörig. Der Pannen-Lkw hatte ca. 7 Tonnen und der andere Lkw ca. 6 Tonnen Pakete bzw. Stückgut geladen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge verteilte sich nur wenig Ladung auf der Fahrbahn.
Beide Fahrzeugführer wurden unverletzt aus dem Krankenhaus entlassen.
