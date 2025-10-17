PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: fehlerhafter Spurwechsel sorgt für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr

A4 Höhe Eisenach (ots)

Gegen 06:40 Uhr am heutigen Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes Vito wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Einem dort fahrenden Pkw Mercedes war es nicht möglich auszuweichen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw schleuderte in der weiteren Folge gegen die rechte Leitplanke und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Vito und der 21-jährige Fahrer des Pkw wurden leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Seit 08:30 Uhr ist der Streckenabschnitt störungsfrei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 05:50

    API-TH: Lkw fährt auf Pannen Lkw auf Standstreifen auf der A 4 bei Gotha auf

    Gotha (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen, 02:55 Uhr, stand ein defekter Lkw Hängerzug aufgrund eines Reifenschadens auf der Autobahn 4 Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Gotha/Boxberg und Gotha abgesichert auf dem Standstreifen. Ein 45-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines anderen Lkw Hängerzuges kam aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach rechts ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 08:30

    API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 9

    Triptis (ots) - Am Freitag gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 9 Richtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autotransporter Mercedes-Benz aus Bosnien-Herzegowina offensichtlich ungebremst am Stauende auf einen ungarischen Sattelzug Scania aufgefahren war. Zuvor hatte sich ca. 3km weiter und ca. 1,5 Stunden vorher ein Fahrzeugbrand ereignet. Hier stand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren