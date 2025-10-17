Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: fehlerhafter Spurwechsel sorgt für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr

A4 Höhe Eisenach (ots)

Gegen 06:40 Uhr am heutigen Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes Vito wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Einem dort fahrenden Pkw Mercedes war es nicht möglich auszuweichen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw schleuderte in der weiteren Folge gegen die rechte Leitplanke und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Vito und der 21-jährige Fahrer des Pkw wurden leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Seit 08:30 Uhr ist der Streckenabschnitt störungsfrei befahrbar.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell