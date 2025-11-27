PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rätsel um aufgerissene Paketsendungen- Polizei sucht Zeugen

  • Bild-Infos
  • Download

Alt Brenz/Neustadt-Glewe (ots)

Mindestens 60 weggeworfene Paketsendungen am Straßenrand zwischen Alt Brenz und Blievenstorf beschäftigen die Ludwigsluster Polizei derzeit.

Die Pakete sollen zwischen Montagvormittag, 09.30 Uhr, und Mittwochvormittag, 09.45 Uhr, von bislang noch unbekannten Tätern kurz hinter dem Ortsausgang von Alt Brenz zurückgelassen worden sein. Bei den gefundenen Sendungen soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Pakete eines Online-Versandhändlers handeln. Sämtliche Sendungen waren aufgerissen und leer. Woher die Pakete genau stammen, welchen Inhalt sie hatten und warum sie im Straßengraben offenbar entsorgt wurden, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Unterschlagung.

Die Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben machen können, die eine weitere Eingrenzung der Tatzeit ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

