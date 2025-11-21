Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (18.11.2025, 15:30 Uhr) und Donnerstag (20.11.2025, 20:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Krauthausener Straße ein.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden im Inneren jegliche Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Krauthausener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell