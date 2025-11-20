Polizei Düren

POL-DN: Brand in Tiefgarage sorgt für Feuerwehreinsatz in Jüngersdorf

Bild-Infos

Download

Langerwehe (ots)

Beim Brand von Unrat in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Jüngersdorf entstand gestern Nachmittag (19.11.2025) Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Straße "An der Lochmühle" sorgte gegen 16:30 Uhr für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nachdem die Feuerwehr das Objekt mit Atemschutz betreten hatte konnte festgestellt werden, dass auf einem freien Stellplatz lediglich Unrat gebrannt hatte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen befanden sich zur Brandzeit nicht in der Garage. Es entstand geschätzter Sach- bzw. Gebäudeschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Brandursache vor Ort nicht abschließend klären. Sie beschlagnahmten den Brandort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Umstände im Umfeld des Brandortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell