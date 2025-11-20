PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Jülich (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (19.11.2025) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Klause" ein.

Zwischen 14:40 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schubladen und Schränke augenscheinlich durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

