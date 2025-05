Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zug überfährt aufgelegte Steine

Reichensachsen (Werra-Meißner Kreis) (ots)

Unbekannte legten am vergangenen Samstag (24.5. 16:25 Uhr) zwischen Reichensachen und Bad Sooden-Allendorf Steine auf die Schienen.

In diesem Bereich verläuft ein Feldweg parallel zu den Gleisen. Der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn RB 24082 überfuhr die aufgelegten Steine.

Zuvor konnte er drei Jugendliche in der Nähe der Gleise erkennen. Verletzt wurde durch die Aktion glücklicherweise niemand. Durch das Auflegen der Steine entstand eine Gefahrenstelle, sodass die Bahnstrecke zwischen Reichensachsen und Eichenberg bis 17:08 Uhr gesperrt werden musste. Durch die Streckensperrung erhielten sechs Züge je eine Verspätung von 38 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu den unbekannten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundepolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor dem unbefugten Betreten von Bahnanlagen. Wenn Züge Steine überfahren, zersplittern diese und können zu "Geschossen" werden, die Unbeteiligte schwer verletzen können. Züge nähern sich oft unbemerkt und mit hohen Geschwindigkeiten. Sie haben einen sehr langen Bremsweg und können nicht ausweichen. Der Sog von vorbeifahrenden Zügen kann so stark sein, dass Menschen oder Gegenstände ohne ausreichenden Abstand an den Zug angezogen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell