Polizei Düren

POL-DN: Abo-Falle mal anders

Kreis Düren (ots)

Nicht jeder hat alle abgeschlossenen Abos auf dem Schirm. Genau diesen Umstand nutzen Betrüger momentan aus.

Aktuell melden sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger, die Anrufe zu angeblich auslaufenden Probe-Abos erhalten haben. Die Täter geben vor, dass ein kostenloses Abo nun in eine kostenpflichtige Laufzeit übergehe - wenn man nicht sofort reagiere. Durch geschickte Gesprächsführung bauen die Betrüger Druck auf und behaupten, dass man ein Sonderkündigungsrecht habe, dieses jedoch nur nutzen könne, wenn man die eigene IBAN angebe.

So schützen Sie sich:

   - Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt.
   - Geben Sie niemals Bank- oder Personendaten am Telefon preis.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Fristen dienen hier 
     nur zur Täuschung.
   - Wenn Sie bereits Daten weitergegeben haben: Kontaktieren Sie 
     sofort Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

