Polizei Düren

POL-DN: Am Dienstag (18.11.2025) wurde in Düren ein Pkw in der Straße "Sturmsberg" entwendet.

Düren (ots)

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen DN-LE284. Gegen 8:00 Uhr stellte die Eigentümerin das Fahrzeug am Fahrbahnrand der genannten Straße ab. Gegen 9:30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl des Pkw.

Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell