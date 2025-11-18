PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Kleinkraftrad übersehen - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Gereonsweiler

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 57 am gestrigen Nachmittag (17.11.2025) fuhr eine Pkw-Fahrerin scheinbar ungebremst auf ein Leichtkraftrad auf. Beide Personen auf dem Zweirad kamen zu Fall und mussten mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Gegen 16:35 Uhr befuhr die 60-järhger Pkw-Fahrerin aus Geilenkirchen die B 57 aus Richtung Linnich kommend in Richtung Gereonsweiler. Nach eigenen Angaben übersah sie das in gleiche Richtung am Fahrbahnrand fahrende Kleinkraftrad eines 15-jährigen Jungen aus Aldenhoven und fuhr von hinten auf dieses auf. Der 15-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer aus Linnich kamen durch die Kollision zu Fall und verletzten sich leicht. Sie wurden durch den Rettungs zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Ob der 15-jährige im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
