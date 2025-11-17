Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen - Fahrerin und Beifahrerin verletzt

Inden-Pier (ots)

Am Freitagabend (14.11.2025) kam es im Kreuzungsbereich B56 / L12 in Höhe Krauthausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 20:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Düren die B56 aus Richtung Birkesdorf kommend. Er beabsichtigte, nach links auf die L12 abzubiegen. Dabei übersah er eine 46-jährige Frau aus Heerlen, die mit ihrem Pkw auf der B56 in Richtung Birkesdorf unterwegs war und dem Dürener entgegen kam. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Während der 61-Jährige unverletzt blieb, erlitten die Heerlenerin schwere Verletzungen und ihre Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.

