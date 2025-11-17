PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Langerwehe (ots)

Im Altorfer Weg wurde zwischen Mittwoch (12.11.2025, 12:00 Uhr) und Samstag (15.11.2025, 17:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Altdorfer Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren