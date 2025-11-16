POL-DN: Leichte Verletzung und erheblicher Sachschaden im Zone 30 Bereich
Kreuzau (ots)
Am späten Samstag Vormittag kam es zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten in der Ortslage Kreuzau. Ein 43jähriger Pkw-Fahrer aus Bergisch Gladbach befuhr die Eifelstraße und missachtete an der Einmündung Kapellenweg die Vorfahrt einer von rechts kommenden 42jährigen Dürenerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Die leichtverletzte Pkw-Führerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankenhaus zugeführt.
