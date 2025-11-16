POL-DN: Leichte Verletzung und erheblicher Sachschaden im Zone 30 Bereich

Kreuzau (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Stockheim wurde am gestrigen Nachmittag (13.11.2025) ein 37-jähriger Mann aus Düren leicht verletzt. Gegen 16:55 Uhr war eine 26-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw auf der B56 in Richtung Düren unterwegs. In Höhe der Ortslage Stockheim fuhr sie auf den Pkw des vorausfahrenden Düreners auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug auf den Pkw eines vor ihm fahrenden ...

