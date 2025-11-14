Polizei Düren

POL-DN: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Kreuzau (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Stockheim wurde am gestrigen Nachmittag (13.11.2025) ein 37-jähriger Mann aus Düren leicht verletzt.

Gegen 16:55 Uhr war eine 26-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw auf der B56 in Richtung Düren unterwegs. In Höhe der Ortslage Stockheim fuhr sie auf den Pkw des vorausfahrenden Düreners auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug auf den Pkw eines vor ihm fahrenden Mannes, ebenfalls aus Düren, geschoben. Dieser blieb unverletzt.

Der 37-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde zur ambulanten Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden, der auf ca. 3000,- Euro geschätzt wird.

