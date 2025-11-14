Polizei Düren

POL-DN: Erneuter Brand in der Ellbachstraße

Jülich (ots)

Zum wiederholten Mal brannte gestern in den Abendstunden Unrat auf einem Parkplatz in der Ellbachstraße. Nennenswerter Sachschaden ist im konkreten Fall nicht entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und sucht Zeugen.

Der gegen 20:15 Uhr alarmierten Feuerwehr gelang es schnell, den brennenden Unrat zu löschen. Es kamen weder Personen noch fremdes Eigentum zu Schaden. Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich jedoch deutliche Hinweise darauf, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Brandortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell