Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche in Linnich - Zeugen gesucht

Linnich (ots)

Am Mittwoch (12.11.2025) sind in Linnich gleich drei Einfamilienhäuser zum Ziel von Einbrechern geworden. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:15 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Pferdekoppel". Im Inneren wurde augenscheinlich nach Diebesgut gesucht. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unbekannt.

Im genannten Zeitraum gelang es Unbekannten außerdem, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Trumpgenstraße einzusteigen. Auf der Suche nach Diebesgut wurden hier Schubladen und Schränke durchwühlt.

Zwischen dem späten Nachmittag und dem Abend versuchten unbekannte Täter zudem, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Alumnat" einzudringen, konnten sich aber letztlich keinen Zutritt verschaffen.

In der Zeit zwischen Dienstag (11.11.2025, 10:15 Uhr) und Mittwoch (12.11.2025, 12:00 Uhr) verschaffte sich außerdem mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten des Hauses in der Mäusgasse wurden durchsucht. Ob hier etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ebenfalls noch unklar.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen in der Ortslage im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

