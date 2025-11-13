Polizei Düren

POL-DN: Siebenjähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Düren (ots)

Gestern Nachmittag (12.11.2025) wurde ein Junge aus Düren leicht verletzt, als er mit seinem Fahrrad im Einmündungsbereich Rotterdamer Straße/Antwerpener Straße mit einem Pkw kollidierte und zu Fall kam.

Die 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren war gegen 16:05 Uhr nach eigenen Angaben mit geringer Geschwindigkeit von der Antwerpener Straße aus nach links in die Rotterdamer Straße eingebogen. Hierbei bemerkte sie den Jungen mit seinem Fahrrad zu spät, der auf dem Radweg aus Richtung Löwener Straße die Rotterdamer Straße überquerte. Bei der Kollision mit dem Pkw verletzte sich der Siebenjährige leicht. Er wurde in die Obhut der ebenfalls anwesenden Mutter übergeben. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 300,-EUR beziffert.

