Polizei Düren

POL-DN: Autobatterien von Firmengelände entwendet

Düren (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten von einem Firmengelände in der Veldener Straße dort gelagerte Autobatterien im Gesamtwert von ca. 4.500,-EUR. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen Montag, 10.11.2025, 23:40 Uhr, und Dienstag, 11.11.2025, 01:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Tatverdächtige auf das Firmengelände eines Autohandels vor. Abgesehen hatten es die Täter auf im Außenbereich gelagerte Autobatterien. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen könnten die Täter einen dunklen Pkw genutzt haben, der zur genannten Tatzeit in der Nähe des Tatortes aufgefallen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

