POL-DN: Einbruch in Lagerhalle
Jülich (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag (08.11.2025) und Montag (10.11.2025) in eine Firma in der Rathausstraße ein.
Zwischen Samstag, 06:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände. Auf diesem öffneten sie auf unbekannte Weise eine Tür zu einer Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen wurde Werkzeug entwendet.
Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell