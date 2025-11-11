Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Lagerhalle

Jülich (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag (08.11.2025) und Montag (10.11.2025) in eine Firma in der Rathausstraße ein.

Zwischen Samstag, 06:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände. Auf diesem öffneten sie auf unbekannte Weise eine Tür zu einer Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen wurde Werkzeug entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell