PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Privatwohnung - Zeugen gesucht

Düren (ots)

In der Merzenicher Straße wurde zwischen Freitag (07.11.2025, 14:30 Uhr) und Sonntag (10.11.2025, 13:00 Uhr) in eine Wohnung eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten Schmuck. Der genaue Wert des Diebesguts war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Merzenicher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949 - 0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:30

    POL-DN: Mit Alkohol am Steuer erwischt

    Nideggen (ots) - Durch einen Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeiwache Kreuzau einen erheblich alkoholisierten Fahrzeugführer anhalten und dadurch möglicherweise Schlimmeres verhindern. Schlangenlinien eines Pkw auf der L33 machten einen Zeugen am Samstag (08.11.2025) gegen 14:30 Uhr auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrer aufmerksam, so dass er die Polizei informierte. Die hinzugerufenen Beamten konnten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:30

    POL-DN: Räuber leistet Widerstand bei Festnahme

    Düren (ots) - Nach einem versuchten Raubdelikt auf der Kölnstraße konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Beamten. Am Samstag (08.11.2025) gegen 20:25 Uhr sprach der Mann eine 27-Jährige aus Düren an und forderte unter Drohung mit Gewalt die Herausgabe ihrer Tasche. Als die Geschädigte um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren