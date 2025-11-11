Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Privatwohnung - Zeugen gesucht

Düren (ots)

In der Merzenicher Straße wurde zwischen Freitag (07.11.2025, 14:30 Uhr) und Sonntag (10.11.2025, 13:00 Uhr) in eine Wohnung eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten Schmuck. Der genaue Wert des Diebesguts war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Merzenicher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949 - 0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell