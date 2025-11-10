Polizei Düren

POL-DN: Mit Alkohol am Steuer erwischt

Nideggen (ots)

Durch einen Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeiwache Kreuzau einen erheblich alkoholisierten Fahrzeugführer anhalten und dadurch möglicherweise Schlimmeres verhindern.

Schlangenlinien eines Pkw auf der L33 machten einen Zeugen am Samstag (08.11.2025) gegen 14:30 Uhr auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrer aufmerksam, so dass er die Polizei informierte. Die hinzugerufenen Beamten konnten den 58-jährigen Fahrzeugführer aus Nideggen schließlich stoppen und den Verdacht erhärten. Eine vor Ort durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,28 Promille.

Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

