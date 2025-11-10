PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Räuber leistet Widerstand bei Festnahme

Düren (ots)

Nach einem versuchten Raubdelikt auf der Kölnstraße konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Beamten.

Am Samstag (08.11.2025) gegen 20:25 Uhr sprach der Mann eine 27-Jährige aus Düren an und forderte unter Drohung mit Gewalt die Herausgabe ihrer Tasche. Als die Geschädigte um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete fußläufig. Die umgehend informierte Polizei konnte den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe antreffen und zunächst festnehmen. Er war stark alkoholisiert und leistete bei seiner Festnahme Widerstand gegen die Beamten.

Eine Blutprobe wurde angeordnet. Den 37-jährigen Mann aus Düren erwarten nun Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung und Widerstand.

Das könnte Sie auch interessieren