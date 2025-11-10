PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher entwenden Schmuck

Düren (ots)

Ein Einfamilienhaus in Echtz geriet am Wochenende in den Fokus von Einbrechern.

Der oder die Täter gelangten zwischen Samstag (08.11.2025), 17:00 Uhr, und Sonntag (09.11.2025), 12:00 Uhr, vermutlich über den Garten des Hauses auf das Grundstück im Falkenweg. Gewaltsam verschafften sie sich über die Terrasse Zugang zum Haus, wo sie auf zwei Etagen Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten. Mit ihrer Beute, nach ersten Erkenntnissen fehlte Schmuck, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Falkenwegs gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
