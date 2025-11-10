Polizei Düren

POL-DN: 37-Jährige bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Vettweiß (ots)

Eine Pkw-Fahrerin kam am Samstag (08.11.2025) von der K28 ab, prallte gegen einen Baum und landete auf dem Dach. Sie verletzte sich schwer.

Gegen 03:00 Uhr war die 37 Jahre alte Frau aus Kreuzau aus Richtung Soller kommend in Richtung Drove auf der K28 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr links in den Graben. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und landete im Anschluss auf dem Dach.

Die hinzugerufene Feuerwehr barg die Frau aus dem Pkw, ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt, der beschädigte Baum gefällt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15000 Euro.

