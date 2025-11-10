PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: 37-Jährige bei Verkehrsunfall schwerverletzt

POL-DN: 37-Jährige bei Verkehrsunfall schwerverletzt
Vettweiß (ots)

Eine Pkw-Fahrerin kam am Samstag (08.11.2025) von der K28 ab, prallte gegen einen Baum und landete auf dem Dach. Sie verletzte sich schwer.

Gegen 03:00 Uhr war die 37 Jahre alte Frau aus Kreuzau aus Richtung Soller kommend in Richtung Drove auf der K28 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr links in den Graben. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und landete im Anschluss auf dem Dach.

Die hinzugerufene Feuerwehr barg die Frau aus dem Pkw, ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt, der beschädigte Baum gefällt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

