POL-DN: Diesel aus Baufahrzeugen gestohlen

Nörvenich (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten im Verlauf des vergangenen Wochenendes Dieselkraftstoff aus mehreren Baufahrzeugen auf einer Baustelle in der Gymnicher Straße.

Gewaltsam aufgebrochene Tankdeckel an mehreren Baufahrzeugen machten den Verantwortlichen einer Baustelle in Wissersheim auf einen Dieseldiebstahl am Montagmorgen (10.11.2025, 07:00 Uhr) aufmerksam. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum von letztem Freitag (07.11.2025, 16:45 Uhr) bis Montagmorgen die Dieseltanks mehrerer Baufahrzeuge aufgebrochen und Kraftstoff abgezapft. Der entstandene Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich; die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

