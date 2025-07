Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bushaltestellen zerstört

Jena (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden durch Zeugen an zwei Bushaltestellen in Jena festgestellt, dass die Glasscheiben beschädigt wurden. Bei den betroffenen Haltestellen handelt es sich um eine Bushaltestelle in der Stadtrodaer Straße sowie in der Max-Steenbeck-Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Taten sollen sich den Zeugenangaben nach zwischen 02:00 -und 03:00 Uhr ereignet haben. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch telefonisch unter 03641-810 oder per Mail unter dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

